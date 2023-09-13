Şaka değil gerçek: LGBT'liler köpek gibi havladı!
LGBT propagandası yapan bir grubun havladığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
LGBT propagandası yapan bir grubun havladığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Yaradılış gerçeğini yok sayarak, ahlaksızlığı yaşam tarzı olarak kabul eden LGBT sapkınlığı, küresel bir sorun haline gelmeye devam ederken, LGBT destekçileriin insanlık dışı hareketlerine her geçen gün yenisi ekleniyor.
İnsana ve insanlığa aykırı yaşam tarzlarını her fırsatta topluma dayatmaya çalışan LGBT destekçilerinin skandal görüntüleri yeniden gündem oldu.
Köpek gibi havladılar!
Genç Katolikler isimli öğrenci hareketine karşı kamusal tartışmayı kaybeden LGBT'liler, köpek gibi havlamaya başladı.
2020 yılında Polonya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, LGBT'lilerin havlayarak tepki verdiği görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
daily ummah