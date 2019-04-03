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Sait Karafırtınalar:“Penaltı belki penaltı olabilir 7 dakika uzatma neyi uzatması?"

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3-3 Denizlispor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, maçın hakemine yüklenerek, “Son haftalar yaklaşıyor biraz daha dikkatli maç yönetirlerse, penaltı belki penaltı olabilir 7 dakika uzatma neyi uzatması onu bilmiyorum ama oyuncumu niye atıyorsun sen?” dedi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:12
Sait Karafırtınalar:“Penaltı belki penaltı olabilir 7 dakika uzatma neyi uzatması?"

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3-3 Denizlispor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, maçın hakemine yüklenerek, “Son haftalar yaklaşıyor biraz daha dikkatli maç yönetirlerse, penaltı belki penaltı olabilir 7 dakika uzatma neyi uzatması onu bilmiyorum ama oyuncumu niye atıyorsun sen?” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı lider Abalı Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan ve ikinci yarının başında bulduğu golle maçı 3-1’e götüren Altay, son dakikalarda rakibinin attığı 2 gole engel olamayınca sahadan 3-3’lük bir skorla ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Fırtınalar ise hakemlere veryansın ettin. Temposu yüksek bir karşılaşma izlettikleri için iki takım oyuncularını da kutlayan Fırtınalar, son haftalar yaklaştıkça seyir zevki yüksek bu tür maçların fazla olmadığını anımsattı. Özellikle ilk yarı bütün riskleri alarak skor anlamında geriye düştükten sonra ön tarafta oynamayı tercih ettiklerini kaydeden Fırtınalar, bunun neticesi olarak ise 2 gol bulduklarını hatırlattı. Buldukları gollerin idmanlarda çalıştıkları goller olduğunu ifade eden Fırtınalar, “İkinci yarıda aynı oyunu devam ettirdik ve 3. golü de bulduk. Ama ondan sonra anlamsız pozisyon vermende yediğimiz bir gol oldu. 3-2’den sonra ister istemez içeride bir baskı yiyecektik bu da normaldi. Ama o anda hakem devreye girdi. Hakemlerle ilgili fazla konuşmam ama direkt olarak sonucu etkiliyorlar o yüzden biraz bazı şeyleri konuşmam da gerekiyor. Lütfen üzerlerine alınmasınlar ama son haftalar yaklaşıyor biraz daha dikkatli maç yönetirlerse, penaltı belki penaltı olabilir 7 dakika uzatma neyi uzatması onu bilmiyorum ama oyuncumu niye atıyorsun sen? Yani hiçbir şey yapmadı fiili bir hareketi yok, sözlü küfür edeceğini de sanmıyorum zaten Türkçe bilmiyor. Öyle bir çocukta değil. Maçın sonucuna direkt etki etti. Kazanabilirdik ama 1 puanda çok değerli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:12
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