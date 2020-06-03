Şair Kadir Koca ikinci şiir kitabını yayınladı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde 2011 yılından bu yana Araştırmacı olarak görev yapmakta olan Muğlalı Şair Kadir Koca “Sevdanın Adını Hürriyet Koydum” adını taşıyan ikinci şiir kitabını yayınladı.

Ankara’da Kültür Ajans Yayınlarının 369 numaralı kitabı olarak okuyucularıyla buluşan eserin tamamı 140 sayfadan oluşuyor. Şairin daha önce “Yare Çiçek Açmalı” adlı şiir kitabı da aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Şairin bu kitabın dışında yayına hazır bir şiir kitabı daha bulunmaktadır. Kitapta sosyal, özlem, doğa, tasavvuf, sevgi, aşk, vatan sevgisi, hürriyet sevgisi ve destan tipinde şiirler bulunuyor.

Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olan Şair Kadir Koca, yayınevinden gelen ikinci şiir kitabından birisini Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz’e imzalayarak hediye etti.