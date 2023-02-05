Said-i Nursi'nin kemiklerini sızlattı! Yazıklar olsun sana

Bediüzzaman'ın yolundan gittiğini iddia eden, ancak Said Nursi'nin, görseydi selam bile vermeyeceği siyasetçilerle kol kola girmekten çekinmeyen Yeni Asya yazarı Mehmet Kara, altılı masanın mutabakat metnini göklere çıkardı. "Altı farklı partinin her kademesinden yüzlerce temsilcinin büyük bir salonda bir araya gelerek istişare ile ortaya çıkardıkları ve adaleti, şeffaflığı ve hukuku sağlamayı hedefledikleri bir metni kabul etmeleri çok değerli" ifadelerini kullanan Kara, sözde Nurcuların nasıl savrulduğunu gözler önüne seren yazısında şunları kaydetti:

"28 Şubat 2022 tarihinde ilk toplantısını yapan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu 6’lı Masa son toplantısında Millet İttifakı adını aldı.

Bu tarihte 48 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla yola çıkan ittifak, 151 sayfalık “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi”ni hazırlandı.

İttifak en son olarak da, üzerinde aylardır çalıştığı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna deklare etti. Yargıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma, çevre politikalarından kültür sanata kadar birçok başlıkta vaatler ve projeler içeren mutabakat metni 240 sayfadan oluşuyor.

Hukuk, adalet yargı, kamu yönetimi, yolsuzluk­la mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politika­lar ve dış politika, savunma, güvenlik ve göç olmak üzere 9 ana başlık altında düzenlenen 75 alt başlık­ta 2300’den fazla hedef, politika ve projeler ortaya konuluyor.

“Ortak Politikalar Mutabakat Metni” altı siyasi partinin destekleyeceği Ortak Cumhur­başkanı adayının Seçim Beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet progra­mının ana omurgasını oluşturacak. Metin, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için önemli bir dönüm noktası ve yol haritası olacak.

Titiz bir çalışmanın ürünü olan ve ilk açıklandığı günden itibaren tartışılan metne, iktidar kanadından ciddi bir eleştiri getirilemezken metnin kamuoyu tarafından değerli ve kıymetli bulunduğu görülüyor.

Altı farklı partinin her kademesinden yüzlerce temsilcinin büyük bir salonda bir araya gelerek istişare ile ortaya çıkardıkları ve adaleti, şeffaflığı ve hukuku sağlamayı hedefledikleri bir metni kabul etmeleri çok değerli.

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Salondaki atmosfer

Millet İttifakı’nın on birinci toplantısının ardından yapılan toplantı 3 bin 500 kişilik ATO Congresium Kongre Salonu hınca hınç doluydu. Basının büyük ilgisi vardı. Toplantıyı takip eden ve iktidarı destekleyen medya kuruluşlarının 2300 vaad arasından bulabildikleri birkaç madde ile bu titiz çalışma sonucunda oluşan metne gölge düşürmeye çalışmaları ise gülünç kaçtı.

Metnin özeti altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından sunuldu. Aralarda gösterilen kısa videolar da salona ayrı bir coşku getirdi. Toplantıda en çok alkış alan bölümler, cumhurbaşkanlığının Çankaya Köşkü’ne taşınması, Cumhurbaşkanlığın uçaklarının satılıp yerine orman yangını söndürme uçağı alınacağı ve Saray’ın milletin kullanımına açılacak olmasıydı. Memur alımlarında mülakatın kaldırılacak olması da en çok ilgi gören bölümlerdendi.

Her parti için beşy üz kontenjan ayrılmıştı. Toplantıda dikkatimizi çeken bir başka görüntü de altı partinin davet ettiği misafirlerin kaynaşması oldu.

Parti fark etmeksizin insanların gözlerinde beliren ‘umut ışığı’ birbirleriyle yaptıkları sohbetlerde yüzlerinden okunuyordu. Bu da tabanda partililerin ve seçmenlerin adeta tek parti gibi hareket edeceğinin bir göstergesi oldu.

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Siyasetin büyük kazanımı

Hazırlanan üç metinde yer alan ve büyük bir çalışmanın ürünü olan metinler elbette ülkenin geleceği için çok önemli, en az bunlar kadar önemli olan başka bir şey de Türkiye’de uzun zamandır unutulan, müzakere, istişâre ve uzlaşı kültürünün canlandırılması oldu.

Farklı fikirlerde de olsa milletin hayrına olacak konularda uzlaşılması siyasetin en büyük kazanımlarından.

Millet İttifakı’nın programı hazır ve şimdi sıra o düşenin başına geçecek kaptanın açıklanmasında. O kaptan da hazırlanan bu metinlere sadık kalarak, altı siyasi parti ile istişare halinde ülkeyi yeni sisteme taşıyacak adımları atacak."