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Kadın - Aile Sahur için yufkasız kolay börek tarifi Tavada pratik börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sahur için yufkasız kolay börek tarifi Tavada pratik börek nasıl yapılır?

Ramazan ayı boyunca sahur için alternatif tarif arayanlar için yufkasız pratik börek iyi bir seçenek. Evdeki malzemelerle kolay bir şekilde hazırlanan nefis yufkasız börek nasıl hazırlanır? Lezzeti yufkasız tava böreği tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 00:58:00 -
Sahur için yufkasız kolay börek tarifi Tavada pratik börek nasıl yapılır?

Çıtır çıtır ve nefis peynirli tadıyla tava böreği, yiyenlerin favorilerinden biri olacak. Kıymalı veya ıspanaklı olarak da yapabileceğiniz bu börek iftar ya da sahur sofralarınızda tercih edebilirsiniz. İşte nefis yufkasız tava böreği tarifi...

Yufkasız kolay börek tarifi

Malzemeleri

1 su bardağı un
1 bardak su
Tuz
1 kabartma tozu
2 tane yumurta
2 bardak kaşar peynir
Yarım bardak rendelenmiş sucuk
Maydanoz

Yapılışı

Malzemeleri karıştırıp az yalanmış tavaya koyun. Altı kızarınca böreği ters çevirin. Her iki tarafı da güzelce kızarınca servise hazırdır. 

 

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