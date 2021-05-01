Sahur için yufkasız kolay börek tarifi Tavada pratik börek nasıl yapılır?

Çıtır çıtır ve nefis peynirli tadıyla tava böreği, yiyenlerin favorilerinden biri olacak. Kıymalı veya ıspanaklı olarak da yapabileceğiniz bu börek iftar ya da sahur sofralarınızda tercih edebilirsiniz. İşte nefis yufkasız tava böreği tarifi...

Yufkasız kolay börek tarifi

Malzemeleri

1 su bardağı un

1 bardak su

Tuz

1 kabartma tozu

2 tane yumurta

2 bardak kaşar peynir

Yarım bardak rendelenmiş sucuk

Maydanoz

Yapılışı

Malzemeleri karıştırıp az yalanmış tavaya koyun. Altı kızarınca böreği ters çevirin. Her iki tarafı da güzelce kızarınca servise hazırdır.