Sahtesiyle gözümüzden edip milyonlar kazanıyorlar

Toplam bin 477 gözlükçünün kayıtlı bir şekilde hizmet verdiği İstanbul’da tezgâh açan işportacılar, sattıkları ürünlerle hem ekonomiye hem de insan sağlığına zarar veriyor. Kaçak, sahte güneş gözlüklerinden kaçınılması gerektiğini belirten optisyenler tüketicilere her fırsatta “Paranızdan olmayın, sağlığınızı da tehlikeye atmayın” uyarısını yapıyor.

Düşük fiyata aldanmayın

Şu aşamada fiyat karşılaştırmaları yaparak, marka ve lisanslara bakarak güneş gözlüklerinin taklit olup olmadığını anlamak mümkün. Zira garanti belgeli Ray-Ban markalı gözlüklerin fiyatı 150 liradan başlayıp 940 lirayı bulurken, Osse’nin pek çok modeli 350 liradan satışa sunuluyor. Buna karşılık lisansı olmayan, markasız gözlüklere 20-30 lira bedel biçiliyor. Gözlükçüler, tüketicileri dikkatli olmaya; ucuz ve taklit ürünlerden uzak durmaya çağırıyor.

Kaçak ürünlere dikkat

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Orhan Küreli, güneş gözlüğünün ithalat referans fiyatının 8 dolar olduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla 40-50 liranın altında satılan her ürün kaçaktır, güvenli de değildir” ifadesini kullandı.

Sağlık boyutu çok önemli

Kaçak gözlüklerin vergi gelirlerini sınırladığını; devlete zarar ettirdiğini anlatan Küreli, şunları söyledi: “17,2 milyar dolara varan kayıtdışına karşı denetimler artırılmalıdır. Kahve köşelerinde, marketlerde, alt geçitlerde yapılan satışların önüne geçilmelidir. Tabii işin sağlık boyutu da önemli. Zira camları ve çerçevesi kaliteli olmayan gözlükler sıkıntılara yol açabiliyor. Kansere veya göz bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Örneğin filtresiz gözlükler, zararlı ışınların göze vurmasına neden olabiliyor. Bu durumda hiç gözlük takmamak, güneşli günde gözleri kısmak çok daha faydalı ve sağlıklı.”

Seyyar satıcılara itibar edilmesin

Gözlük ve optik sektörü temsilcilerinden Numan Hocaoğlu ise tüketicilerin işportacılara itibar etmemeleri; garanti belgesiz ürünleri satın almamaları gerektiğini dile getirdi. Hocaoğlu, seyyar satıcıların tezgahlarında bulunan güneş gözlüklerinin ülkeye girişini önleyecek adımlar atılmasını talep ederek, “Unutmayalım ki İran, Irak, Suriye ve Gürcistan’dan konteynerler yahut kamyonlarla Türkiye’ye getirilen bu ürünler ekonomide derin yaralar açıyor” ifadesini kullandı. Kaçak gözlüklerin Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan testleri geçemediği için satışının yasaklandığını hatırlatan Hocaoğlu, vatandaşlara “20-30 liraya satılan güneş gözlüklerini almayın. Fiyata aldanmayın” diye seslendi.

İthalatın yarısı Çin’den

Türkiye’nin en fazla güneş gözlüğü ithalatı yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi. Söz konusu ülkenin ithalat payı yüzde 51.2 seviyesinde. Çin’in ardından da İtalya geliyor. İthalatta plastik camdan imal edilen gözlükler başı çekiyor. Bu ürünlerin gözlük ve optik sektörünün ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kayıtlara geçiyor.

Gözlükçüler birlik oluyor

TBMM’de kabul edilen torba kanunla, optisyen ve gözlükçülerin kamu kurumu niteliğinde Oda ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kurmalarına imkân sağlanmasının ardından çalışmalara başlayan gözlükçüler, ‘Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ kurma yolunda son aşamaya geçti. Birliğin kurulmasıyla üyelik zorunlu hale gelecek. Sektörde kampanyalara ve çalışma saatlerine de belli kriterler getirilecek.