0553 313 94 23

Sahtesiyle gözümüzden edip milyonlar kazanıyorlar

İşportada satılan güneş gözlükleri bir taraftan sağlığımızı tehdit ederken öte yandan milyonlarca liralık haksız kazancın kapısı oluyor. Yaz mevsimiyle birlikte satışları artan gözlüklerle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, “Hem paranızdan hem de sağlığınızdan olmayın” mesajı veriyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:28
Sahtesiyle gözümüzden edip milyonlar kazanıyorlar

Toplam bin 477 gözlükçünün kayıtlı bir şekilde hizmet verdiği İstanbul’da tezgâh açan işportacılar, sattıkları ürünlerle hem ekonomiye hem de insan sağlığına zarar veriyor. Kaçak, sahte güneş gözlüklerinden kaçınılması gerektiğini belirten optisyenler tüketicilere her fırsatta “Paranızdan olmayın, sağlığınızı da tehlikeye atmayın” uyarısını yapıyor.

Düşük fiyata aldanmayın

Şu aşamada fiyat karşılaştırmaları yaparak, marka ve lisanslara bakarak güneş gözlüklerinin taklit olup olmadığını anlamak mümkün. Zira garanti belgeli Ray-Ban markalı gözlüklerin fiyatı 150 liradan başlayıp 940 lirayı bulurken, Osse’nin pek çok modeli 350 liradan satışa sunuluyor. Buna karşılık lisansı olmayan, markasız gözlüklere 20-30 lira bedel biçiliyor. Gözlükçüler, tüketicileri dikkatli olmaya; ucuz ve taklit ürünlerden uzak durmaya çağırıyor.

Kaçak ürünlere dikkat

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Orhan Küreli, güneş gözlüğünün ithalat referans fiyatının 8 dolar olduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla 40-50 liranın altında satılan her ürün kaçaktır, güvenli de değildir” ifadesini kullandı.

 Sağlık boyutu çok önemli

Kaçak gözlüklerin vergi gelirlerini sınırladığını; devlete zarar ettirdiğini anlatan Küreli, şunları söyledi: “17,2 milyar dolara varan kayıtdışına karşı denetimler artırılmalıdır. Kahve köşelerinde, marketlerde, alt geçitlerde yapılan satışların önüne geçilmelidir. Tabii işin sağlık boyutu da önemli. Zira camları ve çerçevesi kaliteli olmayan gözlükler sıkıntılara yol açabiliyor. Kansere veya göz bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Örneğin filtresiz gözlükler, zararlı ışınların göze vurmasına neden olabiliyor. Bu durumda hiç gözlük takmamak, güneşli günde gözleri kısmak çok daha faydalı ve sağlıklı.

Seyyar satıcılara itibar edilmesin

Gözlük ve optik sektörü temsilcilerinden Numan Hocaoğlu ise tüketicilerin işportacılara itibar etmemeleri; garanti belgesiz ürünleri satın almamaları gerektiğini dile getirdi. Hocaoğlu, seyyar satıcıların tezgahlarında bulunan güneş gözlüklerinin ülkeye girişini önleyecek adımlar atılmasını talep ederek, “Unutmayalım ki İran, Irak, Suriye ve Gürcistan’dan konteynerler yahut kamyonlarla Türkiye’ye getirilen bu ürünler ekonomide derin yaralar açıyor” ifadesini kullandı. Kaçak gözlüklerin Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan testleri geçemediği için satışının yasaklandığını hatırlatan Hocaoğlu, vatandaşlara “20-30 liraya satılan güneş gözlüklerini almayın. Fiyata aldanmayın” diye seslendi.

İthalatın yarısı Çin’den

Türkiye’nin en fazla güneş gözlüğü ithalatı yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi. Söz konusu ülkenin ithalat payı yüzde 51.2 seviyesinde. Çin’in ardından da İtalya geliyor. İthalatta plastik camdan imal edilen gözlükler başı çekiyor.  Bu ürünlerin gözlük ve optik sektörünün ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kayıtlara geçiyor.

Gözlükçüler birlik oluyor

TBMM’de kabul edilen torba kanunla, optisyen ve gözlükçülerin kamu kurumu niteliğinde Oda ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kurmalarına imkân sağlanmasının ardından çalışmalara başlayan gözlükçüler, ‘Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ kurma yolunda son aşamaya geçti. Birliğin kurulmasıyla üyelik zorunlu hale gelecek. Sektörde kampanyalara ve çalışma saatlerine de belli kriterler getirilecek.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:28
  1. işportacılar
  2. sahte güneş gözlükleri
  3. Ray-Ban
  4. Osse
  5. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Orhan Küreli
  6. Kaçak gözlükler
  7. Numan Hocaoğlu
  8. seyyar satıcılar
  9. güneş gözlükleri
  10. Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğü
  11. Çin
  12. TBMM
  13. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği
  14. Optisyen-Gözlükçüler Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı
    1. Bu sezon gençler fazla forma şansı..
    2. PKK'nın katlettiği 16 kişinin..
    3. AKÜ’lü akademisyenler borlu süt ve et..
    4. Otomotivciler 2. el araç alacakları..
    5. 75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü..
    6. Turistlere rahat iletişim fırsatı
    7. Anne ve babaların trafik karnesini..
    8. Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni..
    9. "Deniz tuzu göze faydalı değil"
    10. AB'de kimlik kartlarına parmak izi..
    11. Sahtesiyle gözümüzden edip milyonlar..
    12. Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Mersin Teknopark’ta istihdam..
    14. Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından..
    15. Süper Lig'de bomba patladı! Sergen..
    16. Yabancıya yüksek fiyat çekip..
    17. 60 bin TL cezası olan laleleri koparıp..
    18. Seri katil Alman hemşireye ömür boyu..
    19. Hangi markette hangi ürünlerde indirim..
    20. Onursuz LGBT'liler 'onur yürüyüşü'..
    21. Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    22. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    23. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    24. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    25. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    26. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    27. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    28. Arkadaşları fark etti, son anda..
    29. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    30. Domates ihracatından 603 milyon..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi