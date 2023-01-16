Sahte tütün satan iş yerine baskın! Dükkan sahibi içeriyi aratmamak için ateşe verdi, suç makinesi çıktı...

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bir iş yeri kaçak tütün satıldığı gerekçesi ile emniyet tarafından basıldı. Vergi denetmenin de olduğu iş yerini aratmak istemeyen dükkan sahibi içeriyi ateşe verdi.

Alevler içinde kalan dükkandaki yangın, çevredeki vatandaşlar ve görevliler tarafından söndürüldü.

Yangının çıkardığı dumandan faydalanan dükkan sahibi arka camdan kaçtı. Zanlının daha sonra polis tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yakalandığı öğrenildi.

Sahte tütünler ele geçirildi

Dükkanda polis tarafından yapılan aramalarda 4 bin 992 kilo kıyılmış tütün, bin 80 adet sahte bandrollü nargile tütünü ve makaron ele geçirildi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç makinesi çıktı

Öte yandan iş yeri sahibi M.M.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kasten yaralama’, ‘taksirle yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.