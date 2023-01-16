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Gündem Sahte tütün satan iş yerine baskın! Dükkan sahibi içeriyi aratmamak için ateşe verdi, suç makinesi çıktı...
Gündem

Sahte tütün satan iş yerine baskın! Dükkan sahibi içeriyi aratmamak için ateşe verdi, suç makinesi çıktı...

İstanbul Büyükçekmece'de kaçak tütün sattığı gerekçesi ile iş yerine baskın düzenlenen esnaf, polisin dükkanını aramasına engel olmak için iş yerini ateşe verdi. İş yeri sahibinin birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 23:31:00 - 2023-01-16 23:35:27

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bir iş yeri kaçak tütün satıldığı gerekçesi ile emniyet tarafından basıldı. Vergi denetmenin de olduğu iş yerini aratmak istemeyen dükkan sahibi içeriyi ateşe verdi.

Alevler içinde kalan dükkandaki yangın, çevredeki vatandaşlar ve görevliler tarafından söndürüldü.

Yangının çıkardığı dumandan faydalanan dükkan sahibi arka camdan kaçtı. Zanlının daha sonra polis tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yakalandığı öğrenildi.

Sahte tütünler ele geçirildi

Dükkanda polis tarafından yapılan aramalarda 4 bin 992 kilo kıyılmış tütün, bin 80 adet sahte bandrollü nargile tütünü ve makaron ele geçirildi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç makinesi çıktı

Öte yandan iş yeri sahibi M.M.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kasten yaralama’, ‘taksirle yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

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