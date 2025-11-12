Sahte pilot Avrupa'yı şok etti: Aylardır yüzlerce yolcuyla Avrupa'nın dört bir yanına uçuyordu

Avrupa’yı şok eden sahte pilotun, sahte sertifikalar kullanarak kaptan pilot pozisyonu geçtiği daha önce de Endonezyalı Garuda havayolu şirketinde sahte belgelerle yardımcı pilot olarak uçtuğu ortaya çıktı.

Litvanya havayolu şirketi Avion Express için çalışan sahte kaptanın Alman havayolu devi Lufthansa'nın yan kuruluşu Eurowings'te de çalıştığı iddia edilirken Köln merkezli havayolu şirketi henüz bunu doğrulamadı.

Eurowings sözcüsü yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma Avion Express'in sorumluluğundadır ve henüz tamamlanmamıştır. Şu anda gerçeklerin açıklığa kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Litvanya havayolu şirketi şu anda pilotu soruşturuyor. Avion Express sözcüsü "Şirket, pilotun mesleki deneyimiyle ilgili doğrulanmamış bilgilerden yakın zamanda haberdar oldu. Derhal bir iç soruşturma başlatıldı ve şu anda devam ediyor" dedi.