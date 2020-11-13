  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı
Aktüel

Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:44:22 -
Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu bir kişi tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 Kasım akşamı Türkiye’den çıkış yapmak isteyen bir kişinin belgelerinde inceleme yaptı.

İncelemede, bu kişinin pasaportun kendisine ait olmadığı belirlendi. Kendisine benzeyen bir başkasına ait belgelerle yurt dışına çıkış yapmak istediği anlaşılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında daha önce Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK- Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmaktan yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirlendi.

Adli makamlarca tutuklanan M.K., işlemlerin ardından ceza evine gönderildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler
Dünya

Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri yakıyor.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay