  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sahte "Milletvekili Kartı" ile yasağı delmeye çalıştı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sokağa çıkma yasağını aracının ön camındaki ıslak imzası olmayan "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" ile delmeye çalışan şahıs polisten kaçamadı.

2020-04-20 18:12:35 -
Sahte "Milletvekili Kartı" ile yasağı delmeye çalıştı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sokağa çıkma yasağını aracının ön camındaki ıslak imzası olmayan "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" ile delmeye çalışan şahıs polisten kaçamadı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi İnkılap Caddesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, M.U (30) adlı vatandaşı durdurdu. M.U, polis ekiplerine sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan istisna maddeleri kapsamında herhangi bir belge ibraz edemedi. M.U’nun kullandığı aracın ön camında "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" olduğunu gören polis ekipleri, aracın içinde başka bir şahıs olmadığını tespit etti. Kartı kontrol eden polis ekipleri, kartta ıslak imza olmadığını, kartın orijinalden fotokopi ya da başka bir yöntemle oluşturulduğunu değerlendirerek, durumu nöbetçi cumhuriyet savcısına aktardı.


Nöbetçi savcı, M.U’ya "Resmi Belgede Sahtecilik", "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak" ve "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet" suçlarından 3 bin 150 lira idari para cezası ve adli işlem yaparak ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı