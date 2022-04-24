Sahte mankurt uludu! Yeni mi öğrendin Sezngin Tanrıkulu'nun kim olduğunu

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sözde ermeni soykırımına ilişkin bir mesaj paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haddi aşan ifadelerle, "107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydın İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." dedi.

Kim olduğunu yeni mi anladın?

CHP'li Tanrıkulu'nun kim olduğunu bugüne kadar anlamadığı ortaya çıkan Enginyurt, Tele 1 canlı yayınında konuştu.

Enginyurt, CHP'li Tanrıkulu'nun Millet İttifakı'na zarar verdiğini söyleyerek, "Dönüp dolaşıp bu milletin tarihi kavgasını yeniden canlandırmaya çalışıyorsunuz ve bu Millet İttifakı'na zarar veriyor. Emin olun bunlar Millet İttifakına dinamit atıyorlar, bomba koyuyorlar." dedi.