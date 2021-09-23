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Yaşam Sahte kovid ilacı üretenlere operasyon
Yaşam

Sahte kovid ilacı üretenlere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Ümraniye'de dün merdiven altı olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:56:00 -
Sahte kovid ilacı üretenlere operasyon

Harekete geçen ekipler, tespit edilen 3 ayrı lüks rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve bir araç içerisinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 lira olduğu tahmin edilen; 950 adet remdesivir (Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 2 adet dolum pompası, 1 adet sprey boya, 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere, toplam 445 bin 195 adet sahte ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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