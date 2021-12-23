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Aktüel 'Sahte içkiden bir ölüm daha'
Aktüel

'Sahte içkiden bir ölüm daha'

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 23:02:00 -
'Sahte içkiden bir ölüm daha'

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Buzağacı Mahallesi'nde yaşayan H.Y, internetten sipariş verdiği içkiden içtikten sonra fenalaşınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan H.Y, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren H.Y'nin sahte içkiden zehirlendiği öne sürüldü.​​​​​​​​​​​​​​

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