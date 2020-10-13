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Aktüel Sahte içkiden 2 günde 6 kişinin öldüğü Mersin'de polis denetimleri arttırıldı
Aktüel

Sahte içkiden 2 günde 6 kişinin öldüğü Mersin'de polis denetimleri arttırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:18:58 -
Sahte içkiden 2 günde 6 kişinin öldüğü Mersin'de polis denetimleri arttırıldı

MERSİN (AA) - Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 günde hastanelere başvuran 13 kişiden 6'sının hayatını kaybettiği Mersin'de, polis ekiplerince denetimler arttırıldı.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde sürdürülen sahte içki denetimlerine 100 polisten oluşan 30 ekip katılıyor.

İçki satılan bayileri denetleyen ekipler, raflarda ve kolilerde bulunan ürünleri kontrol ediyor. Bandrolleri ve tarihleri inceleyen polis, işletmelerde ruhsat kontrolü de yapıyor.

- Kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselmişti

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 2 günde hastaneye kaldırılan 13 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 7'si tedavi altına alınmıştı.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen operasyonda, 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirilmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.

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