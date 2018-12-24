THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sahte içki satan 2 işletmeye toplam 5 bin 610 lira para cezası

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü içki satışı yapan 2 işletmeye toplam 5 bin 610 lira para cezası kesildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
Sahte içki satan 2 işletmeye toplam 5 bin 610 lira para cezası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerde, 2 iş yerine toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması kapsamında, 19 Aralık tarihinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2 iş yerinde denetimler sırasında 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29 adet alkol imalatında kullanılan 25 ml'lik anason, 24 adet enjektör ve 26 adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Ayvacık Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Denetimlerde, yakalanan malzemelerle ilgili olarak 2 işyerine 5 bin 610 TL idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanakların ilgili vergi dairesine gönderildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
  3. İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması
  4. Sahte içki
  5. denetim
  6. para cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat arttı
    1. Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat..
    2. Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi..
    3. Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya"..
    4. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    5. Kadim dostlar bir arada
    6. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    7. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    8. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    9. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    10. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    11. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    12. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    13. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    14. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    15. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    16. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    17. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    18. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    19. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    20. Avrupa borsaları
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor