Sahte içki satan 2 işletmeye toplam 5 bin 610 lira para cezası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerde, 2 iş yerine toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.



İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması kapsamında, 19 Aralık tarihinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.



Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2 iş yerinde denetimler sırasında 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29 adet alkol imalatında kullanılan 25 ml'lik anason, 24 adet enjektör ve 26 adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Ayvacık Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Denetimlerde, yakalanan malzemelerle ilgili olarak 2 işyerine 5 bin 610 TL idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanakların ilgili vergi dairesine gönderildiği belirtildi.