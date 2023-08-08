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Spor Sahte dolarları piyasaya süreceklerdi
Spor

Sahte dolarları piyasaya süreceklerdi

Yeniakit Publisher
2023-08-08 23:26:00 -
Sahte dolarları piyasaya süreceklerdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği bir şahsın İstanbul'dan gelerek kentte sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde sahte 14 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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