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Yerel Sahte doktor Başhekimi makamından etti!
Yerel

Sahte doktor Başhekimi makamından etti!

Tekirdağ'da ortaya çıkan sahte doktor iddiasından sonra inceleme altına alınan hastanede yeni gelişmeler yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 10:07:00 -
Sahte doktor Başhekimi makamından etti!

Tekirdağ'da ortaya çıkan sahte doktor iddiasından sonra inceleme altına alınan hastanede yeni gelişmeler yaşandı.

Kendisini Tekirdağ'da bir hastanede sahte doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz adlı sanığın davasında yeni gelişmeler yaşandı. İncelemelere alınan Tekirdağ Çerkezköy hastanesinde Özkiraz hakkında soruşturma devam ederken; Sağlık Bakanlığı açıklamada bulundu. Açıklamasında, “Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir” denildi.

Hastane yönetiminin tedbir almaması gerekçe gösterilerek, yöneticilere disiplin ve idari işlem uygulandı. Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesi feshedildi, çocuk cerrahisi uzmanı maaşı kesilip il içinde başka bir hastanede görevlendirildi. Aynı hastanede ameliyathane sorumlusu olan doktora ise kınama cezası verildi.

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