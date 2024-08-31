  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Sahte diplomalı Suriyeliler bakanlıkta işe alındı" denmişti! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

"Sahte diplomalı Suriyeliler bakanlıkta işe alındı" denmişti! Gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 08:58:00 - 2024-08-31 09:10:21
"Sahte diplomalı Suriyeliler bakanlıkta işe alındı" denmişti! Gerçek ortaya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, "sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.

Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Öteki Suriye! Ülke parçalanmış bölünmüş umurlarında değil
Öteki Suriye! Ülke parçalanmış bölünmüş umurlarında değil

Sosyal Medya

Öteki Suriye! Ülke parçalanmış bölünmüş umurlarında değil

Türkiye Suriye’ye "yeni sayfa" açacak mı? İşte kritik adımlar
Türkiye Suriye’ye "yeni sayfa" açacak mı? İşte kritik adımlar

Medya

Türkiye Suriye’ye "yeni sayfa" açacak mı? İşte kritik adımlar

Teoman’ın Suriyeli sözleri Yeşim Salkım’ı rahatsız etti
Teoman’ın Suriyeli sözleri Yeşim Salkım’ı rahatsız etti

Gündem

Teoman’ın Suriyeli sözleri Yeşim Salkım’ı rahatsız etti

Suriye'de savaş uçağı düştü
Suriye'de savaş uçağı düştü

Dünya

Suriye'de savaş uçağı düştü

Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!
Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!

Gündem

Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OMUT

Chp ZİHNİYETİ sahip medya çamur at izi kalsın anlayışı var.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23