Sahte arkadaşlık sitesi kurarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Diyarbakır Emniyeti, internet üzerinden sahte arkadaşlık siteleri kuran çetenin peşindeydi.

Şüpheliler, "tatil arkadaşı paketi", "hafta sonu arkadaşı paketi" ve "evlilik paketi" gibi farklı arkadaş buluşturma uygulamaları oluşturdu. Çete üyesi kadınlar aracılığıyla da bu sitelere üye olanlardan para talep edildi.

Ekipler, şüphelileri 2 ay boyunca izledi

Çağrı Merkezi de kuran çete üyeleri, arkadaş arayan kişilerin güvenlerini kazanmak için ikna görüşmeleri dahi yaptılar. Ancak önceden belirlenen buluşma noktalarına kimse gelmeyince çok sayıda kişi dolandırıldıklarını anladı. Bunun üzerine mağdurlar, polis ekiplerinden yardım istedi.

2 aylık teknik takip sonucu, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Saklambaç Operasyonu'nda 11 şüpheli yakalandı

"Saklambaç Operasyonu" adı verilen baskınlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanan şüpheliler, Diyarbakır'a götürüldü.

Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, onlarca bilgisayar, cep telefonu ve çok sayıda simkart ele geçirildi.