Şahsuvaroğlu Otomotiv büyümeye odaklandı

Geçtiğimiz yılı yüzde 485 büyüme ile kapatan şirket, bu sene servis ve bayi ağını genişletmeye odaklandı. İlk etapta Gaziantep’te 45’inci servis noktasını faaliyete geçirdi. Şahsuvaroğlu Otomotiv olarak yeni servis noktaları konusunda ciddi talepler aldıklarını, bu talep karşısında bu alanı da geliştirmek adına harekete geçtiklerini vurgulayan Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, “Gaziantep’te hizmete sunduğumuz servis noktamız, bu hareketin başlama vuruşu oldu. Gaziantep’i de stratejik noktalarımız arasına kattık. Bu sene servis noktalarımızın yanı sıra bayi ağımızı da genişletmeye odaklanacağız” dedi.