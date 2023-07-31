Sahne için 3 milyon euro çeken Ajdar, 80 TL'ye 4 saat şarkı söyledi
Bir mekan sahibine saatlik 3 milyon 750 bin euro talep Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söyledi.
Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla bir dönem Türkiye'nin sık sık ismini duyduğu Ajdar, son zamanlarda ise mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro istediği görüntülerle gündem oldu.
80 TL'Ye 4 saat boyunca şarkı söyledi
Sosyal medyaya düşen en son görüntülerde Ajdar'ın talep ettiği 3 milyon 750 bin euro yerine turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylediği ortaya çıktı.