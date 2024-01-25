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Gündem Sahipsiz hayvan sorunu! Murat Kurum çözümü anlattı
Gündem

Sahipsiz hayvan sorunu! Murat Kurum çözümü anlattı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 13:33:00 -
Sahipsiz hayvan sorunu! Murat Kurum çözümü anlattı

'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısında konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum sokaklarda tehdit haline gelen sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümüyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısında konuştu.

Kurum sokaklarda tehdit haline gelen sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümüyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Murat Kurum şunları söyledi:

"Sahipsiz hayvanlar İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacak, sorun olmayacak. Artık sokaklar güvenli, huzurlu sokaklar olacak."

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