Şahin'den THK iddialarına cevap: Uçak yapıyordu neden tencereye döndü

CNNTürk'te Semiha Şahin'in sunduğu, gazeteciler Şaban Sevinç, Gaffar Yakınca ve Zafer Şahin'in yanı sıra hukukçu Bülent Yücetürk ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Özdemir'in katıldığı tartışma programında devam edenler yangınlar ve Türk Hava Kurumu masaya yatırıldı. Programda gazeteci Zafer Şahin'den yangınlarda helikopter ile uçak kullanılmasına ilişkin tespitler ile THK gerçeğine ilişkin ilginç açıklamalar geldi.

Yangına müdahalede, uçak yerine helikopterle müdalenin eleştirilecek değil desteklenecek bir şey olduğunu söyleyen gazeteci Zafer Şahin, helikopterin uçağa göre yangına müdahalede çok daha hızlı ve çok daha fazla verimli olduğunu söyledi.

THK'nin elindeki uçakların dalgasız ve asgari 2 km açıklığında su yüzeyine sahip olan deniz ve gölet ve barajlardan su alabiliyor.

Ayrıca THK'nin elindek uçakların avgas adı verilen bir yakıt kullandığını ve bunun da her havalimanında bulunmadığına dikkati çeken Şahin, " Bu uçaklar bir saatte ancak iki kez sefer yapabilirken uçaklar en az 4 sefer yapabiliyor, uçaklar bir saatte en fazla 8 ton su taşıyabilirken, helikopterler 20 ton su taşıyabilmektedir." dedi.

Şahin, THK'nin 2009 yılında Kanada menşeili 9 adet amfibik uçak aldığını belirtirken ilginç bir detaya değindi "THK, yeni aldığı uçakların parçalarını elindeki bozuk uçakların parçaları ile değiştiriyor. Bu hatalı uygulamadan dolayı bir süre sonra da yeni ve eski uçakların tamamı uygulanamaz hale geliyor." dedi.

Sezgin uçakların bakımı konusu ile birlikte Türk Hava Kurumu'na neden kayyum atanmak zorunda kalındığını, bu kurumu kimlerin bu hale getirdiğini, Türk Hava Kurumu'nun uçak yapılan fabrikasını kim kapattığını ve düdüklü tencere fabrikası haline kimin getirdiğinin de tartışılması gerektiğini savundu.