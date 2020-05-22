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Şahin’den bayram mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:04:41 -
Şahin’den bayram mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Şahin, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuğumuzu belirtti. Bu bayram bir yanımız buruk olsa da tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, aile büyüklerimizle ve akrabalarımızla yan yana gelemesek de gönülden gönüle birbirimize bağlı olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığımızı belirten Başkan Şahin, “Bugünlerinde geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle geçireceğimiz bu bayram, sosyal izolasyon çerçevesinde de olsa, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızı sevindirerek, onlarla evde güzel vakitler geçirerek, belki kendi çocukluğumuzda ki bayramları aktararak bu atmosferi yaşatmalıyız. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm Dünya’ya yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa hasret ve özlem duyulan sağlıklı güzel günleri, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum” ifadelerini kullandı.

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