Şahinbey'de Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele

24-26 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi’nin 1. Ayağına katılan 1.500 sporcu bir birleriyle kıyasıya mücadele ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikarslan, Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu güreşçilere başarılar diledi.



GELENEKSEL SPORLARI DESTEKLİYORUZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel sporlarımızı destekliyoruz. Bu anlamda burada 80 bin metrekare alan üzerine güzel bir tesis inşa ettik. Burada yağlı güreş, aba güreşi, karakucak güreşi, okçuluk, atlı okçuluk, binicilik, cirit ve benzer tüm geleneksel sporlarımızı icra edecek bir alan oluşturduk. 4 yıldan beri de geleneksel güreşlerimiz olan yağlı güreşlerimize Şahinbey Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. 4’üncü kez güreşçilerimiz Şahinbey'de ve 4 yıldan beri burası güreşler lig usulüne döndü. Ligin bir ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Burada alınacak puanlarla inşallah bu yılın şampiyonları belli olmuş olacak. Ben tüm halkımızı bu vesileyle geleneksel güreşlerimizi, yağlı güreşlerimizi izlemeye davet ediyorum. 21 Haziran'da yine aba güreşleri Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. İstiyoruz ki gençlerimiz dijital medyayla değil, burada güreşle, kendi bedenlerini, enerjilerini atacak şekilde buraya gelsinler hem izlesinler hem güreşsinler. Şu anda 150 tane de Gaziantepli güreşçimiz er meydanında güreşiyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. İnşallah yaptığımız bu teşviklerle yağlı güreşe ve diğer geleneksel sporlarımıza olan ilgi artmış olacak. Şu an tüm Türkiye'den katılım var. Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz gibi her bölgeden şu anda güreşçilerimiz burada ve müsabakalara 1500 tane sporcu katılıyor” diye konuştu.