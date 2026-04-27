27 Nisan 1981: Mehmet Seyfettin Özege'nin vefatı (Bibliyografya Uzmanı)
Şahinbey'de Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şahinbey'de Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi sezonunun 1. Ayağı düzenlenen müsabakalarla başlarken müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oluyor.

 

24-26 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi’nin 1. Ayağına katılan 1.500 sporcu bir birleriyle kıyasıya mücadele ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikarslan, Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu güreşçilere başarılar diledi.

GELENEKSEL SPORLARI DESTEKLİYORUZ

 

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel sporlarımızı destekliyoruz. Bu anlamda burada 80 bin metrekare alan üzerine güzel bir tesis inşa ettik. Burada yağlı güreş, aba güreşi, karakucak güreşi, okçuluk, atlı okçuluk, binicilik, cirit ve benzer tüm geleneksel sporlarımızı icra edecek bir alan oluşturduk. 4 yıldan beri de geleneksel güreşlerimiz olan yağlı güreşlerimize Şahinbey Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. 4’üncü kez güreşçilerimiz Şahinbey'de ve 4 yıldan beri burası güreşler lig usulüne döndü. Ligin bir ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Burada alınacak puanlarla inşallah bu yılın şampiyonları belli olmuş olacak. Ben tüm halkımızı bu vesileyle geleneksel güreşlerimizi, yağlı güreşlerimizi izlemeye davet ediyorum. 21 Haziran'da yine aba güreşleri Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. İstiyoruz ki gençlerimiz dijital medyayla değil, burada güreşle, kendi bedenlerini, enerjilerini atacak şekilde buraya gelsinler hem izlesinler hem güreşsinler. Şu anda 150 tane de Gaziantepli güreşçimiz er meydanında güreşiyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. İnşallah yaptığımız bu teşviklerle yağlı güreşe ve diğer geleneksel sporlarımıza olan ilgi artmış olacak. Şu an tüm Türkiye'den katılım var. Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz gibi her bölgeden şu anda güreşçilerimiz burada ve müsabakalara 1500 tane sporcu katılıyor” diye konuştu.

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!
Spor

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak tarihi bir hamle geldi. Daha önce koalisyon ortağı olan eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Ya..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
