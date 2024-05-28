Şahinbey Belediyesi'nden coşkulu kan bağışı kampanyası

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle geleneksel olarak düzenlenen kan bağışı kampanyasına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Metin Kalander, Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kan bağışı yaparak 3 kişiye hayat veren vatandaşlara spor ayakkabısı hediye ediliyor.



TÜM VATANDAŞLARIMIZI KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM

Kan bağışı kampanyasının önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamız 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başladı. Kan bağışı kampanyamız 2 gün sürecek. Geçen yıl kan bağışı kampanyamızda 12 bin 527 ünite kan toplandı. Bu yıl onun çok daha üzerinde kan bağışı bekliyoruz. Kan bağışı yapmak kendi sağlığımız içinde önemlidir. Aynı zamanda hiç tanımadığımız üç hastaya çare oluyoruz. Bu da gayet güzel bir uygulama. Tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.



ALINAN KANLAR İHTİYAÇ SAHİBİ HASTALARA ULAŞTIRILIYOR



Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay'ın Türkiye genelinde bugün 300 noktada kan alımı yaptığını ve yapılan kampanyalarda toplanan kanların ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılacağını belirterek “Gaziantep’te Şahinbey’de güzel şeyler oluyor. Şahinbey ülkemize istihdam sağlıyor ve üretim yapıyor. Aynı zamanda Şahinbey’de iyilik büyüyor. Bilmediği ve tanımadığı insanlara iyiliği bulaştırmak adına 15 Temmuz Meydanı’nda bütün Gazianteplilerin oluşturduğu iyilik kervanına el birliğiyle kan bağışı yaparak bugün nasip olursa kendi rekorunu kıracak” dedi.





TÜM BELEDİYELER BÖYLE KAMPANYALAR YAPMALI

Kan hizmetleri hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Metin Kalander, “Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, 18 Bölge Kan Merkezleri, 69 Kan Bağışı Merkezi ve onlara bağlı ekipler Türkiye’nin kan hizmetinin yüzde 93’ünü karşılamaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda tamamını da karşılayacak hale gelecek. Ben tüm belediyelere de bu kampanyayı yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.





BİR AYLIK KAN STOĞUMUZ DOLACAK



Bir aylık kan stokunu 2 günde dolacağına dikkati çeken Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, “Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu bu kampanya çok kıymetli. Her sene edindiğimiz tecrübe ve birikimlerle insanımıza daha özel ve onları rahat ettirebileceğimiz bir kan ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı bir hizmeti daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ayki hedefimiz 8 bin üniteydi. Bugün alınan kan ile bir aylık kan stoğumuzu yerine koymuş olacağız” ifadelerini yer verdi.

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