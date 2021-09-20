  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü kaç yaşında? Şahin Mengü nereli?
Biyografi

Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü kaç yaşında? Şahin Mengü nereli?

Şahin Mengü öldü mü? Şahin Mengü hastalığı neydi? CHP eski Milletvekili Şahin Mengü tedavi gördüğü hastanede aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklandı. Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir. Peki Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü nereli, kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:53:00 - 2021-09-20 12:55:54
Şahin Mengü kimdir? Şahin Mengü kaç yaşında? Şahin Mengü nereli?

Mengü 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP'den Manisa milletvekili seçilmişti. Şahin Mengü 4 Nisan 1948 tarihinde İnebolu, Kastamonu’da doğdu. Aslen Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. XXIII. Dönem CHP Manisa milletvekili olarak seçildi.Eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mengü, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü ve Nevşin Mengü babasıydı. Şahin Mengü 20 Eylül 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay