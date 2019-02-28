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Şahin eşi ile birlikte hastaları ziyaret edip moral verdi

AK Parti Kdz.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:48
Şahin eşi ile birlikte hastaları ziyaret edip moral verdi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Belediye Meclisi Üyesi Adayları ve partisinin yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantının ardından Kdz. Ereğli Anadolu Hastanesini ziyaret etti.


Eşi Feyzan Hanım ile birlikte, hastanede tedavi olan hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Erol Şahin kendilerine moral verdi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Erol Şahin daha sonra meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte Ereğlililer Derneğini de ziyaret etti. Dernek Başkanı Bilgin Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Erol Şahin, dernek lokalinin çatısının aktığını görünce, “Ereğlililer Derneğine yakışır bir lokal gerekiyor” dedi.


Bilgin Güven’de, Ereğli’de Ereğlililer Derneğinin yeri olmadığını söyleyince Şahin, 100-150 yıllık bir Ereğli evinin hem dernek lokali, hem de müze yapılabileceğini söyledi ve “İnşallah bunu yapmak bize nasip olur” dedi.


Erol Şahin Ereğlililer Derneği yönetimine projelerini ana hatlarıyla tek tek anlattı. En önemli projelerinin istihdama yönelik olan ekonomi ağırlıklı projeler olduğunu belirten Şahin, sosyal anlamda ise Ereğli’de vatandaşın güzel bir düğün yapabileceği bir salonun dahi olmadığını vurgulayarak, “Var olanın da en güzel yerini, üst katını tüccara vermişler bodrum katını düğün salonu yapmışlar” dedi.


Ereğli’nin kesinlikle hak ettiği yerde olmadığını belirten Şahin, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerden sonra Ereğli’nin hak ettiği yere geleceğini ve bundan hiç kimsenin kuşkusunun bulunmamasını söyledi. Erol Şahin, Kdz. Ereğli Belediyesinin yönetiminde STK’larında katkısının olacağını ve yapılacak olan tüm çalışmalarda toplumun temsilcisi ve demokrasinin olmazsa olmazı olan STK’ların görüşlerinin alınacağını ifade etti.


Ereğlililer Derneği Başkanı Bilgin Güven’de Ereğli’nin hak ettiği yere gelmesi için dernek olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını ve kuruluş amaçlarının da bu olduğunu belirterek Erol Şahin’e çalışmalarında başarılar diledi.


Erol Şahin Ereğlililer Derneği ziyaretinden sonra Özdemir AVM’ye geçerek burada esnaf ziyaretlerine devam etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:48
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