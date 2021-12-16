Şahin Çelik kimdir? Şahin Çelik Alparslan Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynayacak?
Şahin Çelik oynadığı diziler hangileri? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Pek çok kişi dizi kadrosuna dahil olan Şahin Çelik’in kim olduğunu hangi karakteri oynayacağını araştırıyor. Peki, Şahin Çelik kim?
TRT 1 ekranlarında yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna bir isim daha katıldı. Peki, Şahin Çelik hangi rolü oynayacak?
Şahin Çelik Alparslan Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynayacak?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil olan Şahin Çelik’in bir oba beyini oynayacağı öğrenildi.
Şahin Çelik kimdir?
Şahin Çelik 1959 yılında dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmaları da yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.
Rol aldığı sinema filmleri:
Büyük Şeytan Üçgeni 2008 Ancel Refi
Abdülhamit Düşerken 2002 Kırbaç Hanifi
Yorgun Savaşçı 1979 Patriyot Ömer
Kelebek
Rol aldığı diziler:
Kurtlar Vadisi Pusu 2011-2012 Hasim Aga
Kollama 2008
Ateş ve Barut 2008 Amir Şahin
Pusat 2007 Selahaddin Selçuk
Kaybolan Yıllar 2006 Eşref
Meçhule Gidenler 2006
Ahududu 2005
Tuzak 2005 Şeytan
Acı Hayat 2006-2007 Terzi
Saçsaça Başbaşa 2004
Şubat Soğuğu 2004
Kurtlar Vadisi 2003 Ürdünlü bakan
Bizim Otel 2001
Zehirli Çiçek 2000
Sıcak Saatler 1998
Ruhsar 1997 Cumalı bey