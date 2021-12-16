Şahin Çelik kimdir? Şahin Çelik Alparslan Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynayacak?

TRT 1 ekranlarında yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna bir isim daha katıldı. Peki, Şahin Çelik hangi rolü oynayacak?

Şahin Çelik Alparslan Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynayacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil olan Şahin Çelik’in bir oba beyini oynayacağı öğrenildi.

Şahin Çelik kimdir?

Şahin Çelik 1959 yılında dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmaları da yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

Rol aldığı sinema filmleri:

Büyük Şeytan Üçgeni 2008 Ancel Refi

Abdülhamit Düşerken 2002 Kırbaç Hanifi

Yorgun Savaşçı 1979 Patriyot Ömer

Kelebek

Rol aldığı diziler:

Kurtlar Vadisi Pusu 2011-2012 Hasim Aga

Kollama 2008

Ateş ve Barut 2008 Amir Şahin

Pusat 2007 Selahaddin Selçuk

Kaybolan Yıllar 2006 Eşref

Meçhule Gidenler 2006

Ahududu 2005

Tuzak 2005 Şeytan

Acı Hayat 2006-2007 Terzi

Saçsaça Başbaşa 2004

Şubat Soğuğu 2004

Kurtlar Vadisi 2003 Ürdünlü bakan

Bizim Otel 2001

Zehirli Çiçek 2000

Sıcak Saatler 1998

Ruhsar 1997 Cumalı bey