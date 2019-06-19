Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest

Karanlık mihrakların Müslümanları susturmak için kurduğu bir tezgah daha hukuk nezdinde paramparça oldu. Uyduruk “Vasat Davası” kapsamında 28 Şubat sürecinden bu yana mahkemelere muhatap edilen Şahımerdan Sarı hoca ve dava arkadaşları, Yargıtay kararıyla serbest bırakıldı. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, ETÖ-FETÖ yargısının uyduruk suçlamalarla cezaevine koyduğu Şahımerdan Sarı Hoca ile birlikte 14 kişinin hukuksuz cezalarının infazının durdurulması yönünde karar verdi. Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutulan Şahımerdan Sarı Hoca, Yargıtay’ın 17.06.2019 tarihli 2019/6022 esas, 2019/4230 sayılı kararıyla tahliye edildi.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil imzasıyla yayınlanan kararda, “...bahse konu red ve onama kararlarının kaldırılmasına ve bahsi geçen kararlara konu mahkumiyet hükümleri bakımından yukarıda ismi yazılı sanıklar hakkındaki infazın durdurulmasına, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadıkları takdirde derhal salıverilmelerinin sağlanması için yazı yazılmasına karar verilmiştir” denildi. Kararla birlikte, aynı dava kapsamında Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdullah Tuncer ve Orhan Çelik de tahliye oldu.

Avukat Kurşun: İnfaz durmuştur

Şahımerdan Sarı Hoca’nın Avukatı Hüseyin Kurşun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarı’nın dün akşam tahliye olduğunu açıkladı. Avukat Hüseyin Kurşun yaptığı açıklamada, “Şahımerdan Sarı Hoca’nın 17/06/2019 tarihi itibariyle cezasının infazı durdurulmuştur. Başta şahsına ve tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hoca dün akşam itibariyle Silivri Cezaevi’nden tahliye olmuştur” denildi.

Zulmü Akit gündemde tuttu

AKİT, davadaki FETÖ parmağını “Savcı beraat istedi FETÖ mahkûm etti” ve “Vasat kumpasçıları FETÖ militanı çıktı” haberleriyle ifşa etmişti. 8 Nisan 2018’deki “İslâmi müzik bile örgüt suçu sayıldı” haberimiz ise davadaki hezeyanları gün yüzüne çıkarmıştı.