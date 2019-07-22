Sahilden denize açılan 46 kişi yakalandı
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri, Babakale köyü sahilinden denize açılan 46 düzensiz göçmeni yakaladı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:34
Çanakkale'de, Afgan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, bir grubun lastik botla Babakale köyü sahilinden denize açıldığını tespit etti.
Geri gönderme merkezine teslim edildiler
Söz konusu bölgeye hareket eden "TCSG 905" Bot Komutanlığı ekipleri, 46 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Afgan uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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