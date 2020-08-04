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Gündem

Sahil Güvenlik'e saldırmıştı! O eşkıya paketlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günü birlik tur teknesine fazla yolcu aldığı için kendisini uyaran Sahil Güvenlik ekiplerine saldıran tekne sahibi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:23:00 -

Bodrum’da Sahil Güvenlik ekipleri Kurban Bayramı’ndan günü birlik tur teknelerinin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle teker teker incelemelerde bulundu. Özellikle günü birlik tur teknelerini inceleyen sahil güvenlik ekipleri Bodrum açıklarından demirli olan günü birlik bir tekneyi kontrol etti. Yapılan denetim sonucundan tekne yolcu kapasitesinin çok fazla üzerinde olduğunu tespit etti. Sahil güvenlik ekipleri tekne sahibi V.D.’yi uyararak limana geri dönmesini ve fazla yolcuyu karaya bırakmasını istedi. Bunun üzerine tekne sahibi ve sahil güvenlik arasından tartışma çıktı. Sahil güvenlik ekiplerinin üniformasını çeken tekne sahibi ve sahil güvenlik arasından tansiyon yükseldi. Yerli ve yabancı turistlerin arasında gerçekleşen tartışma sonucunda tekne sahibi V.D. gözaltına alındı. "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alınana V.D.’ye "sosyal mesafe kuralını ihlal etme", "tekne kapasitesinden fazla yolcu kabul etmekten" para cezası da kesildiği öğrenildi.

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