Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak: Başvurular başlıyor!
Denizlerin aslanları aranıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre binlerce gencin beklediği başvuru süreci başlıyor. Peki, yaş sınırı kaç? Kimler başvurabilir? İşte e-Devlet başvuru ekranı ve tüm detaylar...
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen gençler için beklenen müjde geldi. Uzman erbaş alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Yayımlanan kılavuza göre, adaylar başvurularını 19-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurular şahsen veya posta yoluyla değil, sadece e-Devlet kapısı üzerinden ("Sahil Güvenlik Komutanlığı İş Başvurusu" ekranı) yapılabilecek.
KRİTİK ŞARTLAR: 27 YAŞ VE ASKERLİK DETAYI
İlana başvuracak adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar:
Yaş Sınırı: 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olmak (27 yaşını bitirmemiş olmak).
Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Askerlik Durumu: Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
Terhis Şartı: Askerliğini bitirenler için terhis tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması (19 Aralık 2020 ve sonrası terhis olanlar).
Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
Detaylı bilgilendirme kılavuzuna kurumun resmi internet sitesi olan 'www.sg.gov.tr' üzerinden ulaşılabilecek.