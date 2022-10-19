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Aktüel Şahidov’dan dikkat çeken paylaşım!
Aktüel

Şahidov’dan dikkat çeken paylaşım!

Uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci Dr. Ahmet Şahidov olası bir 3’üncü Karabağ savaşında hangi ülkenin nasıl pozisyon alacağına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 16:11:00 -
Şahidov’dan dikkat çeken paylaşım!

YENİ AKİT  ANKARA

Uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci Dr. Ahmet Şahidov sosyal medya hesabı üzerinden olası bir 3’üncü Karabağ savaşında hangi ülkenin nasıl pozisyon alacağına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şahidov paylaşımında, “3. Karabağ savaşı başlarsa Rusya Ermenistan'a hiçbir koşulda destek vermeyecek tarafsız kalmayı tercih edecek. Fransa, Ermenistan'ı açıkça destekleyecektir. Hindistan da Ermenilere silah sağlayacak İran konusunda emin değilim, açıkçası” ifadelerini kullandı.

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