Şahidov’dan dikkat çeken paylaşım!
Uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci Dr. Ahmet Şahidov olası bir 3’üncü Karabağ savaşında hangi ülkenin nasıl pozisyon alacağına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci Dr. Ahmet Şahidov sosyal medya hesabı üzerinden olası bir 3’üncü Karabağ savaşında hangi ülkenin nasıl pozisyon alacağına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Şahidov paylaşımında, “3. Karabağ savaşı başlarsa Rusya Ermenistan'a hiçbir koşulda destek vermeyecek tarafsız kalmayı tercih edecek. Fransa, Ermenistan'ı açıkça destekleyecektir. Hindistan da Ermenilere silah sağlayacak İran konusunda emin değilim, açıkçası” ifadelerini kullandı.