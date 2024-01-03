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Gündem Sahibinden.com'a erişim problemi! Şirketten resmi açıklama geldi
Gündem

Sahibinden.com'a erişim problemi! Şirketten resmi açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-03 11:01:00 -
Sahibinden.com'a erişim problemi! Şirketten resmi açıklama geldi

İkinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan sahibinden.com'da saatlerdir erişim problemi yaşanırken, ilk resmi açıklama da geldi.

Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlerinin yapıldığı online platform 'sahibinden.com'da erişim sorunu yaşanıyor.

Sabah saatlerinde birçok sahibinden.com kullanıcısı, internet sitesine erişim noktasında sorun yaşamakta. Şirketten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Saatlerdir erişim probleminin yaşandığı sitede, mobil uygulama üzerinden erişim de sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

SAHİBİNDEN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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