0553 313 94 23

sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor

Sahibinden.com tarafından 19 Ekim'de düzenlenecek "dev.akademi Yazılım Maratonu", geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirecek

23 Ağustos 2019 Cuma 10:26
sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "dev.akademi Yazılım Maratonu" ile geleceğin yıldız yazılımcılarını keşfetmeye hazırlanıyor.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geleceğin yılzdız yatırımcılarını keşfettiği "dev.akademi Yazılım Maratonu"nun üçüncüsünü düzenleyecek.

Sahiplex'te 19 Ekim'de gerçekleşecek maraton, geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirerek yeteneklerini ortaya koymalarına olanak veriyor.

Genç yazılımcıların, sınırlı bir zamanda kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacakları deneyim için başvurular 19 Ağustos'ta başladı. Şirketin kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında, başarılı 5 genç yetenek, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma ve para ödülü hakkı kazanacak.


- Genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyaç var


Açıklamada dev.akademi programına ilişkin değerlendirmeleri yer alan sahibinden.com Mühendislik ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, sektöre katma değer sağlayacak nitelikli, istekli genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, yazılım dünyasına meraklı ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen gençlere deneyim kazandırmanın ve onları Türkiye'de tutabilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu anlamda sahibinden.com olarak bilgi birikimi ve deneyimlerin onlarla paylaşma ihtiyacı duyduklarını aktaran Arsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sahibinden.com olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz dev.akademi programıyla ülkesine ve sektöre katkı sağlayacak yetenekli gençleri keşfediyor, deneyim edinmelerini sağlıyor ve sektöre kazandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da dev.akademi programımızla yetenekli gençlere iş hayatlarında yazılım alanında hızlı bir başlangıç yapabilecekleri, uluslararası geçerliliği olan nitelikli bir tecrübe kazanabilecekleri ortam sunmaya devam edeceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:26
  1. sahibinden.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"
    1. "Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"
    2. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    3. Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayında..
    4. HDP ikazlardan ders almadı!
    5. ’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’
    6. Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm..
    7. Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz..
    8. Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 2..
    9. Eyüpspor yeni sezona 16 transferle..
    10. En centilmen takım Altıntaşspor
    11. Başkanlar Bursa ziyareti
    12. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    13. Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li..
    14. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    15. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    18. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    19. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    20. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    21. Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
    22. Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel..
    23. Changuu Adası'nın en eski sakinleri:..
    24. sahibinden.com geleceğin yıldız..
    25. Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de..
    26. Bakan hadlerini bildirmiş: “Baba motor..
    27. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    28. Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...
    29. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    30. Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi