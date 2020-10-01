  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel sahibinden.com araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı
Aktüel

sahibinden.com araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı

sahibinden.com'un araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi - Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,3’ü 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, yüzde 29’u 50 bin 1 TL - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu - Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 54 saniye oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:17:18 -
sahibinden.com araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

sahibinden.com'un araç ilanlarına ilişkin açıkladığı eylül ayı verilerine göre, eylül ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar ilanları takip etti.

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Fiat ve Ford oldu. Model sıralamasında ise Renault-Clio, geç aya göre bir sıra yukarı çıkarak ilan sayısı ile lider oldu.

Renault-Clio’yu, Volkswagen-Passat, Opel-Astra, Ford-Focus ve Renault-Megane takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.


- Araçların yüzde 29’u 50 bin 1 TL ile 100 bin TL aralığında


sahibinden.com’un eylül verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. 2017 model otomobiller ise geçen aydan farklı olarak ilk 5’e girdi.

Eylül ayında en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1301-1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,3’ü 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, yüzde 29’u 50 bin 1 TL - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da, ilan bakanlar eylül ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 54 saniye oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde! Bakan tarih verdi
Teknoloji

Müjde! Bakan tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' adı verilen sondaj gemisinin 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağı müjdesini ..
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay