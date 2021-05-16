Sahibinden en çok satılan ikinci el otomobil hangileri? En hızlı satılan 2. el araba modeller hangileri?

En çabuk satılan 2. el araç hangisi? İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları değişmeyerek sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu. AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında satışlar, marta kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688'e (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) düştü. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti. Nisanda ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

En çok satın alının 2. el otomobil markaları hangileri?

Verilere göre, bu yılın nisan ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 18 bin 794 satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 587 satışla ikinci ve Ford da 13 bin 296 satışla üçüncü sırada yer aldı.

İkinci el çevrim içi en çok satılan arabalar

Nisan ayında ikinci el çevrim içi binek araç pazarında toplam 116 bin 984 satış gerçekleşti. Renault Clio, 5 bin 132 satışla nisan ayının en çok satılan modeli oldu. Renault Clio'yu, 4 bin 734 ile VW Passat, 4 bin 272 ile Renault Megane, 3 bin 881 ile Ford Focus, 3 bin 395 ile Opel Astra, 3 bin 156 ile Toyota Corolla, 2 bin 789 satışla Fiat Egea, 2 bin 741 satışla Renault Fluence, 2 bin 532 satışla Volkswagen Golf ve 2 bin 515 satışla da Hyundai Accent izledi. İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında toplam 25 bin 704 satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 223 adetle nisan ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 318 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 191 adetle üçüncü sırada yer aldı.

En hızlı hangi 2. el araba satılıyor?

En hızlı satılan marka 38 günle Peugeot, en yavaş satılan ise 69 günlük satış hızıyla BMW olarak kayıtlara geçti. Geçen ay çevrim içi pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 46 gün oldu.