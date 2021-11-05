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Dünya Sahibi terk etmişti... 25 bin dolara satıldı!
Dünya

Sahibi terk etmişti... 25 bin dolara satıldı!

Çin'de sahibinin terk ettiği Shiba Inu cinsi Deng Deng adlı köpek, açık artırmada 25 bin dolara (160 bin yuan) alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:14:00 -
Sahibi terk etmişti... 25 bin dolara satıldı!

Çin’de Shiba Inu cinsi Deng Deng adlı köpek, 7 yıl önce sahibi tarafından bir evcil hayvan eğitim merkezine bırakılmıştı.

Deng Deng’in kaldığı eğitim merkezi, geçtiğimiz günlerde köpeğin sahibine 7 yıllık masrafı talep etmek üzere dava açmış, mahkeme ise köpeğin sahibine ulaşılamaması nedeniyle masrafların ödenebilmesi için 8 yaşındaki köpeğin açık artırmayla satılmasına karar vermişti.

8 yaşındaki köpek açık artırmaya çıkarıldı

Mahkeme tarafından verilen ilan ve beraberinde paylaşılan görüntü Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da viral olurken, sevimli köpeğin hikayesi çok sayıda sosyal medya kullanıcısını etkiledi.

Deng Deng için çevrimiçi düzenlenen müzayede 78 dolar ile açılırken, 24 saat sürmesi planlanan müzayede yoğun ilgi nedeniyle 5 saat uzatıldı. Yaklaşık 166 bin görüntüleme alan ve 480 teklif verilen müzayedede sevimli köpek açılış fiyatının 320 katına alıcı buldu.

25 bin dolara satıldı

Av köpeği Deng Deng, açık artırmada 25 bin dolara (160 bin yuan) satılırken, alıcının kimliği açıklanmadı.

Öte yandan, kısa tüylere ve tilki benzeri bir yüze sahip olan küçük ila orta boylarda bir av köpeği olan Shiba Inu’ya gösterilen ilgi, milyarder Elon Musk’ın aynı adlı kripto para birimine ilham olan Shiba Inu cinsi yavru köpeği Floki nedeniyle artıyor.

 

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