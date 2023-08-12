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Spor Sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca ortalık karıştı
Spor

Sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 23:43:00 -

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr'ın Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Anderson Talisca'nın sahanın ortasına bayrak dikmek istemesi yüzünden ortalık karıştı.

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hial'i mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü.

Kavga çıktı

Jesus'un takımı Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın yapmaya çalıştığı hareket sonrası büyük kavga çıktı. Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.

Ortalık bir anda karıştı

Yıldız futbolcu Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü.

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