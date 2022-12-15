Şahan şimdi hapı yuttu! Muhtarlardan Recep İvedik hamlesi

Recep İvedik 7'ye tepki gösteren Muhtarlar Konfederasyonu Başkanlığı, Şahan Gökbakar için harekete geçti.

Muhtarlar adına açıklamada bulunan Muhtarlar Konfederasyonu Başkanvekili Avukat Fatih Işıklı, “Bu filmde yansıtılmaya çalışılan muhtar imajı konfederasyonumuzun tüm muhtarlar nezdinde ortak bir basın açıklamasıyla kınanıyor ve konuyla alakalı gerekli yasal sürecin başlatıldığını da belirtmek istiyoruz” dedi.

"Yayından kaldırılması için başvurular yapılmıştır"

"Yakın bir zamanda özel bir kanalda gösterime giren Recep İvedik 7 isimli filmde demokrasinin bel kemiği muhtarlar için; dolandırıcı, düzenbaz, riyakar ve toplum nezdinde gerçeklikten uzak ve kabul edilemez bir karakter olarak yansıtılmaya çalışıldığı görülmüştür." diyen Işıklı, filmde muhtarlık görevine ilişkin anlatılanların hiçbir surette kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

Bu karakter toplum nezdinde hiçbir surette kabul edilemeyeceği gibi Konfederasyonumuzca da sert bir şekilde kınanmaktadır. Bu çerçevede Recep İvedik 7 filminin ivedi olarak yayından kaldırılması için gerekli başvurular yapılmış bunun dışında Bakanlık ve RTÜK nezdinde de gerekli şikayetlerimiz yapılmıştır.