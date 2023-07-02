  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum
Medya

Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum

Yeniakit Publisher
2023-07-02 23:23:00 -
Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum

Disney Plus'ın yerli içerikleri kaldırmasının ardından Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' serisinin yedincisi 9 Aralık 2022'de Disney+'da yayınlanmıştı. Gökbakar, Disney Plus'ın orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahan Gökbakar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Disney Başkanı Bob Iger Bey'in aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar. Ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. 'Atmışlar' diyorum çünkü bizim de bir hafta önce haberimiz oldu. Bob Iger'in aldığı bu karara Disney+ Türkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'ya üye olduğunun farkındayım. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23