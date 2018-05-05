Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
Şahan Gökbakar, 'Recep' adını alet ettiği, küfürlerin havada uçuştuğu insanları güldürme adı altında ahlaki yozlaşmaya yol açan Recep İvedik film serisinin 6.'sının çekileceğini duyurdu.05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:05
Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle toplumun ahlaki yapısında derin yaralar açan Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Küfürle komedi yaptığını zanneden Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunu duyurdu.
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