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Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!

Şahan Gökbakar, 'Recep' adını alet ettiği, küfürlerin havada uçuştuğu insanları güldürme adı altında ahlaki yozlaşmaya yol açan Recep İvedik film serisinin 6.'sının çekileceğini duyurdu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:05
Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!

Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle toplumun ahlaki yapısında derin yaralar açan Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Küfürle komedi yaptığını zanneden Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:05
  1. recep ivedik
  2. Şahan Gökbakar

YORUM YAZ

  • Lütfi Lütfi 26 dk önce
    Biri bu şarlatanı durdursun. Bir nesil bununla bozuldu.
  • AlicanAlican21 dk önce
    Kendi de rezil ve komik degil. Filmleri de rezil. Bu saklabanin filmler ini seyredenler de rezil. Bunun filmlerinin arasına reklam veren Dürzi firmaların mallarını da almamak lazım
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