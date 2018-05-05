Şahan Gökbakar'dan bir rezalet daha! Serisine yenisini ekliyor
Recep İvedik filmleriyle insanları eğlendirdiğini düşünen fakat toplumun ahlaki yapısında bozukluklara yol açan Şahan Gökbakar, seri filminin 6.'sının çekileceğini açıkladı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:50
Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle toplumun ahlaki yapısında derin yaralar açan Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Küfürle komedi yaptığını zanneden Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunu duyurdu.
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