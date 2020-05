Sahadaki başarısıyla daha da güçlendi

Türk Telekom’un Ceo’su Ümit Önal, sektöründe de sahanın lideri olan Türk Telekom’un başarı grafiğinin temel dinamikleri ile geleceğe dönük planlarını Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın da katıldığı online toplantıda anlattı. Bizler sorduk, Ümit Önal cevaplandırdı:

Fayda odaklı hizmet

Sözlerine “30 bini aşkın çalışanımızla bu dönemde de milli bir sorumluluk bilinciyle kesintisiz iletişim için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek başlayan Ümit Önal, “Çalışmalarımızın sonucunu da rakamlarımızda ülkemize ve vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerin sağladığı faydada görüyoruz” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

Alışkanlıklar değişti

İzolasyon sürecinde evde geçen zamanlar iletişim ve sosyalleşme ihtiyacımızı da artırdı. Bunlara evden çalışma uzaktan eğitim gibi zorunlu halleri de ekleyince pandemi döneminde internet kullanımı alışkanlıkları da iyiden iyiye değişti. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. Görüntülü konuşma ve video içeriklerine rağbetin artması internet veri trafiğini de etkiledi. 12 Mart öncesi döneme göre internette gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde de yüzde 35’lik bir yükseliş oldu.

Nisanda zirve yaptı

Evde kalmanın etkisiyle oyun, video gibi içeriklere ilginin artması uzaktan eğitim ve evden çalışmanın getirdiği ek trafik, uluslararası internet trafiğimizde de yaklaşık yüzde 22’lik bir artışı beraberinde getirdi. Ortalama günlük sabit data kullanımı, şubat ayına göre mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında da yine şubata göre yüzde 45 artış gösterdi.

Anadolu’dan talep yağdı

Gururla, ‘Merkeze değil, herkese’ diyoruz. Türk Telekom kamudan özelleştirilen bir şirket olması nedeniyle kamuya hizmet etmeyi manevi bir sorumluluk olarak aldığı için artık genlerimize işlemiş. 180 yaşında bir şirket. Dolayısıyla biz hizmeti verirken acaba buralar kârlı mı, buraya hizmet götürürsek kaç yılda geri dönüş alırız gibi şeylere mutlaka bakıyoruz ama diğer taraftan ülkenin her yerine interneti götürerek fırsat eşitliği sağlamak gibi bir misyonumuz var. Özellikle üniversitelerin tatil edilmesinden sonra birçok öğrenci ailesinin yanına döndü. Uzaktan eğitimin özellikle lise ve ilkokul çağındaki öğrencilerin online eğitime başlamaları sürecinde homojen bir taleple karşı karşıyayız. Yaygın fiber ağı ve internet altyapımızla yurdun her yerindeki internet taleplerini olabildiğince karşılamaya çalıştık. Talebin özellikle büyük kentlerden değil bu dönemde Anadolu’nun her yerinden geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin nisan ayında yaptığımız yaklaşık 500 bin yeni internet bağlantısı ki sadece bizim değil. Şunu gördük ki, kırsaldan ciddi bir talep geldi. Biz bu süreçte ciddi anlamda taleplere yetiştik ve talepler genellikle Güneydoğu Anadolu, Adana, Gaziantep, Antalya gibi yerlere ve kırsallara yayıldı.

Öğrenci, yaşlı ve sağlık çalışanlarını unutmadık

EBA içerikleri kapsamında öğrencilerimize 3 GB ücretsiz interneti, bu dönemde 8 GB’a çıkardık. Uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencilerimize de yine 6 GB ücretsiz internet sağlıyoruz. Sağlık personeline yönelik hediye paketlerimizle sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Sağlık personeline iki ay boyunca ayda 500 dk. ve 5 GB, aile sağlığı merkezi çalışanlarına iki ay boyunca ayda 10 bin dakika, sağlık personelinin sahada çalışanına ise üç ay boyunca ayda 15 bin dakika ve 15 GB data hediye etmekteyiz. 65 yaş ve üzeri müşterilerimize ev telefonlarından ücretsiz her yöne 500 dk. imkânını sunduk.

Türk Telekom’un Fiber Gücü Türk Telekom’un altyapısı milletin altyapısıdır

Dileyen operatör altyapımızı 2018 Mayıs ayında imzalanan protokol çerçevesinde kullanabilir. Türk Telekom işlettiği ve yatırım yaptığı bütün alt yapısını imtiyaz süresiyle devlete iade edecek. Bu süreçte daha önce imzalanan protokol kapsamında her türlü alt yapıyı bütün operatörlere kullandırtmak noktasında. Bununla birlikte herhangi bir ortaklığa gerek olmaksızın yapılacak bütün altyapı yatırımlarını diğer operatörlerle ortak bir girişimle yapmaya hazır olduğumuzda, bu sorunuz vesilesiyle söylemek isterim.

5G’de süreç devam ediyor

5G dediğimiz çok ciddi yatırım istiyor. 5G’ye geçiş süreci bütün ülkelerde farklı ülkelerin gerçeklerinden hareketle farklı zamanlar içinde değişebiliyor. Bazı ülkeler pandemi nedeniyle 5G’ye geçişlerini bir miktar erteledi. Bir kısmı yollarına devam ediyor. Bu noktada pandeminin 5G’ye geçişi bütün dünya içinde genel bakarsak söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl birtakım hız testlerimiz oldu. Türkiye’de diğer operatörlerin de bununla ilgili çalışmaları oldu. Şu an ilgili bakanlık ve regülasyon kurulları 5G’ye geçiş sürecinin nasıl olacağına dair görüş alışverişlerine başladı. Dünyada 5G ile ilgili birtakım spekülasyonlar yapılıyor (Covid -19) Fakat böyle bir durumun olmadığı en azından bazı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Bunların asılsız olduğunu söyleyenler çoğunlukta.

Yeni normale alışmalıyız

Pandemiden sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok sektörün kalıcı şekilde etkilendiğini söyleyen Ümit Önal, “Belki daha fazla evde vakit geçireceğiz. Sosyalleşme elektronik ortamda fiziki ortamdan daha fazla olacak. Bugünlerde ikinci dalga ve farklı senaryolar konuşulurken sürecin kalıcı bazı etkiler bırakacağını düşünüyorum. Yeni normal dediğimiz şey iş yapma biçimimizden, yemek yeme, alışveriş alışkanlığımızdan uçtan uca şeyler değiştirecek. Artık yeni bir hayat düzeninden bahsediliyor” diyerek, yeni normal dönemde dijital uygulamaların öne çıkacağı mesajını verdi. Önal, “Bizler de, Türk Telekom çalışanlarının sağlığını gözeterek ilerliyoruz ve yeni dönemde çalışanlarının oturma grupları, yemek, servis hizmetlerinde belli kıstasları devreye alacağız” dedi.

Rakamlarla ilk üç ayın performansı

l Müşterilerimizi online ve alternatif kanallara yönlendirdik. Bunun sonucunda online kanallardan elde ettiğimiz satış geliri mart 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73, 2019 son çeyreğinin aylık ortalamasına göre yüzde 34 artış gösterdi.

l Online kanallardan TL yükleme ve fatura gelirimiz ise Mart 2020’de yıllık bazda yüzde 48 oranında yükseldi. Online işlemler uygulamamızla Türk Telekom müşterileri işlerini kolayca yapabiliyorlar.

l Uygulama 38 milyon kez indirildi. 2020’nin birinci çeyreğinde uygulamayı kullanan tekil abone sayısı da çeyreksel bazda 2 milyon artarak 19.8 milyona yükseldi.

l 2020 ilk çeyrek itibariyle fiber altyapımız toplamda 308 bin km fiber ağ uzunluğuna erişti. Fiber hane kapsamımız son bir yılda 3.5 milyon artışla, 22.6 milyon seviyesine kadar yükseldi. Fiber abone sayımız 2020 birinci çeyrekte 231 bin net abone kazanımı ile yıllık yüzde 22 artış kaydederek 4.4 milyona erişti.

l Mobilde LTE nüfus kapsamamız ise yüzde 92 seviyesine geldi. Türk Telekom’un toplam abone sayısı, birinci çeyrekte 563 bin net artışla 48.4 milyona ulaştı. Son 12 ayda gerçekleşen 1.7 milyon oldu.

l Sabit bant abone yılın ilk çeyreğindeki fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile, 262 bin net artışla 11.6 milyona ulaştı. Mobil abone tabanı ilk çeyrekte 253 bin net kazanımla 23.2 milyona yükseldi.

l LTE abonelerinin mobil abone tabanındaki payı ise 2019 ilk çeyreğine göre 9 puan arttı ve yüzde 58’e yükseldi.

l Sabit ses abone sayısında da yılın ilk 3 ayında 103 bin net abone artışı oldu ve bu halka arzdan bu yana en yüksek abone kazanımı demek bizim için.

Net kârını katladı

“Konsolide satış gelirlerimiz, yıllık yüzde 17 artışla 6.3 milyar liraya yükseldi” diyen Ümit Önal, “ Konsolide FAVÖK, yıllık yüzde 12.1 büyüyerek 3 milyar liraya ulaşırken FAVÖK marjımız da yüzde 47.2 oldu. Düşen finansal giderler sayesinde net kârımızı öngörülebilir şekilde artırmayı sürdürüyoruz. 2019 ilk çeyreğinde 310 milyon lira olan net kârımız 2020’nin ilk çeyreğinde 661 milyon lira olarak gerçekleşti” dedi.

Yatırımları yukarı yönlü revize ettik

2005 yılındaki özelleştirmeden bugüne kadar Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital varlıklarına yaptığı yatırımların 16.8 milyar doları bulduğunu söyleyen Önal, “Yılın ilk çeyreğinde yatırımlarımız hız kesmedi. 2020 ilk 3 ayında yatırım harcamalarımız yıllık bazda bir önceki yıla oranla yüzde 41 arttı 896 milyon olarak gerçekleşti. 2020 başında yaklaşık 5.8 milyar lira olarak belirlediğimiz 2020 yatırım öngörümüzü yaklaşık 6.4 milyar lira olarak yukarı yönlü revize ettik” dedi.

Mühürleme, kesintisiz iletişime engel

Belediyelerin baz istasyonlarını mühürlemesinden operatörlerimiz dertli. Gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Ulaştırma Bakanlığı’na M-TOD vasıtasıyla sorunlarımızı taşıdık. Hem belediyelerin hassasiyetini gözeten daha önemlisi deprem ya da benzeri felaketlerle yaşamak zorundaki ülkemiz, pandemi gibi sorunlar ve oluşabilecek sıkıntılar için kesintisiz iletişim çok önemli. Önümüzdeki günlerde bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum.