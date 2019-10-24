Saha da bizim masa da...

Hasan Türkmen Ankara

Türkiye, ABD ve Rus heyetler ile gerçekleştirdiği görüşmelerde istediğini aldı. Yıllardır kurulmak istenen güvenli bölge ve Türkiye sınırında hiçbir teröristin kalmaması hususunda ABD ve Rusya ile tam mutabakat sağlanırken, hedeflenen güvenli bölge kurularak, terör koridoru da yerle bir edildi.

Tüm tezlerimiz kabul edildi

Güvenli bölgenin cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, şu değerlendirmede bulundu: “Barış Pınarı Harekatı ile başlayan ve ABD heyetinin Ankara’ya gelerek, saatler süren görüşmenin ardından Türkiye’nin tüm tezleri kabul edildi. Özellikle 32 kilometrelik terör koridorunun yok edilmesi, en önemli kazanımlarımızdan birisidir. Daha önce kabul edilmeyen güvenli bölge, geçen gün Rusya’da da gerçekleşen görüşmeler ile 10 maddelik bir anlaşma ile tam anlamıyla sağlandı. Bu da Türk tezlerinin hem Amerika hem de Rusya tarafından kabul edildiğinin gerçeğidir. Sınırımızda barış koridorunu kurduk. Bundan sonra terör belası ortadan kalkacaktır. Aynı şekilde yurt içindeki terör de bitmeye yakındır. Terörü destekleyenler ise gerekli cezayı alacaktır. Bu ülke sahipsiz değil.”

Güçlü olduğunun göstergesi

Son gelişmeler, Türkiye’ye sorulmadan bölgede hareket edilemeyeceğinin göstergesi olduğunu belirten

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, şunları dile getirdi: “Son dönemde Türkiye’nin Suriye’deki iç kargaşayla ilgili tavrı ve tutumu dış politika olarak, en son yaptığı hamlelerle takdire şayandır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen bu hamleler, Türkiye’nin bölgede çok aktif ve güçlü bir ülke olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletine sorulmadan bu bölgede, hareket edilemeyeceğinin göstergesidir. Hem Rusya, hem ABD ile masaya oturup, Avrupa’nın işin içinde olmaması, Türkiye’nin bu bölgede çok aktif olduğunu da göstermiştir. Bu başarıyı sağlayan sayın Cumhurbaşkanımızı ise diğer ülkeler de örnek alacaktır bundan sonra.”

Siyasi ve diplomatik bir zafer

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise şunları ifade etti: “Önce ordumuzun sahada kazanmış olduğu başarı, arkasından da Ankara’da yapılan mutabakat ve geçtiğimiz gün itibari ile Rusya’da yapılan mutabakatın göstermiş olduğu çok net bir şey var. Türkiye, hem siyasi olarak hem de diplomatik olarak büyük bir mücadele sürecini başarı ile tamamlamıştır. Bu diplomatik ve siyasi bir zaferdir. Bu zafer de göstermiştir ki; sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sahada da, masada da kazanan bir Türkiye var. Sahada kazanılan başarı, masadaki siyasi kazanımlarla taçlandırıldı. Türkiye, bölgeden istediğini almış bir vaziyettedir. İnşallah süreç, Türkiye’nin talepleri doğrultusunda devam edecek.”