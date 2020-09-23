Sağlıkta şiddete ceza

Resul Ekrem Şahan Ankara

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı en ön saflarda mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acil servisindeki sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları, gözü dönmüş gruptan bir bölüme sığınarak kurtuldu.

Duyarlı olunması gerekiyor!

“Şiddeti önleyebilmek için toplumsal duyarlılığın olması gerekiyor” diyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık-Sen olarak 2011 yılından beri sağlıkta şiddet ile alakalı toplumsal duyarlılığın oluşması için bir sürü programlar, paneller, sempozyumlar düzenledik. Sağlıkta şiddet cezaları artırıldı. Ama insanların duyarlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Türkiye Sağlık-İş) Genel Başkanı Hakan Toy da, “Kanuni düzenlemeler yapılsın. Bizim bu şiddeti kaldıracak gücümüz ve sabrımız kalmadı” dedi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkan yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise, “Sağlıkta şiddete ne yazık ki tam anlamıyla caydırıcı cezai uygulama getirilememiştir” dedi.