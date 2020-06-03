  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlıkta randevulu sisteme geçildi

Zonguldak’ta korona virüs pandemisinin halen devam etmesi nedeniyle normalleşme sürecinde sağlıkta randevu sistemi başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:57:05 -
Sağlıkta randevulu sisteme geçildi

Zonguldak’ta korona virüs pandemisinin halen devam etmesi nedeniyle normalleşme sürecinde sağlıkta randevu sistemi başlıyor.


Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi. “(Covid-19) pandemisinin tam olarak geçmediği nedeniyle risk halen devam etmektedir. Bu süreçte hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ana hedeflerimizdendir. Bakanlığımızın Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı (Covid-19) pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda, hastanelerimizde verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacaktır. Randevusu olmayan hastalar acil değil ise randevu sistemine yönlendirilecektir. Bu nedenle hastanelerimize ve ağız diş sağlığı merkezlerimize başvuracak hastalarımızın internet veya telefon ile (MHRS:182) randevu alması ve randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarımızda olması gerekmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı