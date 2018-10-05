Sağlıklıyım ama yorgunum



Ortada apaçık bir çelişki var: Ya siz kendinizi sağlıklı sanıyorsunuz ama sağlığınızda bir sorun var. Veya sebep yoğun iş hayatınız.. İş konusunda da problemim yok, diyorsanız eğer bakın yorgunluğunuzun sebepleri neler olabilir, sıralayalım:

● Kansızlık çekiyorsunuz.

● Hipotiroidi sıkıntısı olabilir.

● İdrar yolu enfeksiyonunuz var.

● Fazla kahve, kola içiyorsunuz.

● Size zarar veren gıdalar yemektesiniz.

● Kalbiniz sinyal veriyor.

● Uyku apnesi zorluyor.. veya..

Kansızlık:

Hanımlarda özellikle adet dönemleri uzun sürüyorsa, miyomları (iyi huylu tümör) varsa, ya da yakınlarda doğum yapmış iseler, bunlara bağlı kan kaybı dolayısıyla yorgunluklarının önde gelen sebebi olarak “kansızlık” yani “anemi” gelişmiş olabilir. Bunun anlamı şu: kanamalar sonucunda kanda oksijeni taşıyan alyuvarlardaki demir miktarı azalır. Dokular ve organlar yeterince oksijen alamaz. Bunun sonucu yorgunluktur. Kansızlığa iç kanama veya demir, folik asit ya da vitamin B12 eksikliği, böbrek hastalığı gibi kronik hastalıklar da sebep olabilir. Baş dönmesi, solukluk, üşüme hissi, kalp atışlarında hızlanma kansızlığın diğer belirtileridir. Kansızlığın teşhisi için kan testi gerekir. Eğer sebep demir eksikliği ise demir takviyesi uygulanır. En geç bir ayda üstesinden gelinir.



Hipotiroidi:

Bir başka sebeb; yavaş çalışan tiroid bezi olabilir. Tiroid bezi vücudun enerji metabolizmasını kontrol eder. Kadınlarda sanıldığından çok daha yaygındır tiroid bozukluğu. Tiroid hormonlarının düzeyi düşükse dışarıdan hormon takviyesi yapıldığında yorgunluk şikayeti kısa zamanda geçer.

İdrar yolu enfeksiyonu:

Kadınların çoğunda idrar yolu enfeksiyonu yanma veya sık idrara gitme ihtiyacı gibi belirtilerle birlikte ise de, bazı hastalarda hiçbir belirti olmayabilir ya da belirtiler hafif olduğundan fark edilmeyebilir. Sürekli yorgunluk bundan da olabilir. Bir idrar tahliliyle teşhis konulabilir. Genellikle ağızdan alınan bir antibiyotikle tedavi hızlı ve kolay sonuç verir. Yorgunluk da birkaç gün içinde kaybolur.

Fazla kahve, kola içmek

Bazı hanımlarda kafeinin fazlası ters bir etki yapabilir. Kafein kahvede, kolada olan bir uyarıcıdır. Kafeinden mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Bu, sadece kahvenin değil çikolata, çay, kola ve kafeinli bazı ilaçların da kesilmesi anlamına geliyor.

Zararlı besinler

Besinlerin bize enerji verdiği kabul edilir ama bazı besinlerin bunun tersine yol açtığı düşünülüyor. Hafif bir besin intoleransı bile uykunuzun gelmesine yol açabilir. İntolere besinler, yani yendiğinizde, siz farkında olsadan size rahatsızlıklar verebilenler. Bu besinlerin farkında olmadan sürekli yenilmesi kendimizi, sürekli yorgun ve tükenmiş hissetmenize yol açabiliyor. Eğer belirli besinleri yedikten sonra 10-30 dakika içinde uykunuz geliyor, kendinizi kötü hissediyorsanız şüphelendiğiniz gıda maddelerini beslenmenizden çıkarın.



Uyku apnesi:

Yeterli uyku uyumuyorsanız; bu, en önemli yorgunluk sebebi olabilir. Yeterli uyuduğunuzu da sanıyor olabilirsiniz. Uykuda iken genellikle her gece birçok defa nefes almamız durmaktadır. Bunu farkedemiyoruz. Sonuçta ne kadar uyursak uyuyalım bütün gün yorgun olmamıza sebep oluyor. Uyku apnesi uzman bir doktor teşhisi gerektirir. Uyku apneniz varsa, kilo vermeli ve sigarayı kesinlikle bırakmalısınız. Aşırı bir durum varsa, yeterli hava akımının sağlanması için ameliyat gerekebilir. Özellikle direksiyon başında ekmeğini kazananlar için uyku apnesi “felâket uyarıcısı”dır. Onları sadece sağlığı değil, hayatî kaza tehlikelerine sürükleyebilir.

Kalp sinyal veriyor olabilir

Hanımları, elektrikli süpürgeyle evi temizlemek, bahçe işleri veya olağan günlük işleri yoruyorsa, kalp onlara “yıprandım, dikkat et!” sinyali gönderiyor olabilir. Erkekler de günlük hayatlarındaki sıradan rutin işlerinde aynı yorgunluğu hissediyorlarsa sebep bu olabilir. Eğer bu basit hareketlerle gelen yorgunluk hissi hele birdenbire ve sebepsiz yere ortaya çıktıysa, ciddi durumların habercisi olabilir.

Mutsuzluk:

Evet ve maalesef “mutsuzluk”. Endişeler, kuruntular. Kadir kıymet bilinmezlik duygusu. Sevgi, saygı görememe.. Görseniz, anında yüzünüzde güller açacak, yorgunluk uçuverecek..