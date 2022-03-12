Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı

Adana’da motosiklet satışlarında gözle görülür bir artış olduğunu dile getiren esnaf, fiyat ve maliyet artışının devam etmesi durumunda bisiklet fiyatlarının da bundan etkileneceğini söyledi.

'Bisiklet hem sağlık hem de fiyatı açısından tercih edilmeli'

Bertay Öcal

Bisikletle trafiğe çıkanlara uyarılarda bulunan Bertay Öcal, kask ve dizliklerini takmalarını tavsiye ettiklerini ve öncelikle can güvenliğinin en önemli konu olduğunu dile getirdi. Öcal, var olan artışlardan esnaf olarak kendilerinin de müzdarip olduğunu, akaryakıttaki zamlarla birlikte bisiklete olan talebin hızla arttığını belirtti.

Bisikletin hem sağlık hem de fiyat açısından tercih edilmesini gerektiğini belirten Öcal, maliyet artışların devam etmesi durumunda bisiklet fiyatlarının da bundan etkilenebileceğini bu nedenle bisiklet sahibi olmak isteyenlerin bir an önce satın almaları tavsiyesinde bulundu.

'Adana’da daha fazla bisiklet yolumuz olsa satışımız yüzde yetmiş beş artar'

Sezer Aksu

Benzin ve mazotla birlikte tüketilen her şeye zam geldiğini bundan dolayı insan gücüyle çalışan ürünlere dönüşün tekrardan sağlanacağını belirten Sezer Aksu, bisiklete rağbetin bazı eksiklikleri de ortaya çıkardığını, Adana’da bisiklet yolunun azlığından kaynaklı sorunların ve kazaların arttığını dile getirdi.

Trafikte binek araç sürücülerinin bisikletliyi görmezden geldiğini, bu sebepten kazaların yüksek olduğunu ve bisiklet yolu azlığından ebeveynlerin çocukların trafiğe çıkmasına müsaade etmediğini vurgulayan Aksu, "hâlbuki ki bisiklet yolumuz olsa satışlarımız yüzde yetmiş beş çoğalacak buna eminiz" şeklinde konuştu.

'İnsanlar artık yürümeyi tercih ediyor'

Nebil Kazar

Bisiklet satıcısı Nebil Kazar ise bisiklet fiyatlarında da artış olduğunu, geçen sezon 400 TL'ye sattıkları çocuk bisikletini şu an bin 200 TL'ye sattıklarını söyledi. Bisiklet yolunu kendilerinin de kullandığını ifade eden Kazar, "bu yolların çoğaltılması daha iyi olur” ifadelerini kullandı. (İLKHA)